Cashbuild Ltd (CSBJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 2 9,684.50 9,692.00 9,677.00 -- Year Ending Jun-18 2 10,343.50 10,534.00 10,153.00 11,409.00 Year Ending Jun-19 2 11,182.50 11,600.00 10,765.00 12,742.00 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 1 1,975.00 1,975.00 1,975.00 -- Year Ending Jun-18 2 2,183.30 2,241.60 2,125.00 2,279.50 Year Ending Jun-19 2 2,362.45 2,539.90 2,185.00 2,397.00 LT Growth Rate (%) 1 4.20 4.20 4.20 8.20