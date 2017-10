Chartwell Retirement Residences (CSH_u.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 880.12 897.47 869.40 900.61 Year Ending Dec-18 3 928.57 974.11 894.70 920.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.23 0.24 0.22 0.24 Quarter Ending Mar-18 4 0.24 0.24 0.23 0.25 Year Ending Dec-17 7 0.91 0.93 0.90 0.96 Year Ending Dec-18 7 0.99 1.03 0.94 1.03