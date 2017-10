Chevron Corp (CVX.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 35,887.60 38,418.40 33,274.00 41,761.20 Quarter Ending Mar-18 4 36,714.30 42,932.00 31,612.00 43,345.00 Year Ending Dec-17 10 135,345.00 141,358.00 124,276.00 158,872.00 Year Ending Dec-18 10 142,956.00 167,264.00 108,473.00 174,836.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 19 1.01 1.60 0.69 1.27 Quarter Ending Mar-18 13 1.18 1.90 0.73 1.82 Year Ending Dec-17 15 4.04 4.56 3.19 4.46 Year Ending Dec-18 25 4.90 6.63 3.31 6.71 LT Growth Rate (%) 3 54.23 98.10 22.00 27.40