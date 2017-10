Cyient Ltd (CYIE.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 12 9,423.12 9,613.00 9,284.00 -- Quarter Ending Jun-18 4 9,837.42 10,578.00 9,070.00 -- Year Ending Mar-17 16 36,093.90 36,380.00 35,837.20 -- Year Ending Mar-18 20 39,149.60 40,501.00 38,422.00 40,071.90 Year Ending Mar-19 20 44,403.60 45,839.00 42,395.00 44,916.10 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 8.59 10.10 7.30 -- Quarter Ending Jun-18 3 9.21 9.69 8.50 -- Year Ending Mar-17 16 32.37 33.80 30.90 -- Year Ending Mar-18 20 36.03 37.60 34.00 38.80 Year Ending Mar-19 20 41.21 45.90 37.80 45.38 LT Growth Rate (%) 2 10.79 11.90 9.68 --