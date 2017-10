Dabur India Ltd (DABU.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 17 20,249.00 21,357.00 19,370.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 18,903.50 18,903.50 18,903.50 -- Year Ending Mar-17 32 82,087.70 89,662.00 76,856.00 -- Year Ending Mar-18 33 82,955.60 90,614.00 78,387.10 101,322.00 Year Ending Mar-19 32 93,322.90 102,800.00 87,732.70 112,311.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 11 1.92 2.24 1.80 -- Quarter Ending Jun-18 2 1.74 1.87 1.61 -- Year Ending Mar-17 33 7.36 8.00 7.00 -- Year Ending Mar-18 34 7.86 8.40 7.40 9.16 Year Ending Mar-19 33 9.03 9.80 8.00 10.53 LT Growth Rate (%) 4 13.51 16.00 11.00 13.27