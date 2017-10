Deutsche Boerse AG (DB1Gn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 657.58 715.32 637.00 612.90 Quarter Ending Mar-18 2 706.15 744.40 667.90 755.37 Year Ending Dec-17 16 2,600.88 2,812.00 2,447.00 2,590.07 Year Ending Dec-18 16 2,787.24 3,071.00 2,612.20 2,692.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.12 1.28 1.04 -- Quarter Ending Mar-18 3 1.38 1.42 1.33 -- Year Ending Dec-17 23 4.69 4.98 4.18 5.06 Year Ending Dec-18 23 5.33 5.70 4.88 -- LT Growth Rate (%) 6 9.70 12.60 4.00 --