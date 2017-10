DHX Media Ltd (DHXb.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-17 7 101.76 105.85 95.10 -- Quarter Ending Sep-18 2 103.75 105.34 102.16 -- Year Ending Jun-17 11 312.04 316.90 305.10 -- Year Ending Jun-18 11 462.75 472.00 445.00 357.37 Year Ending Jun-19 10 485.69 515.29 462.22 360.94 Earnings (per share) Quarter Ending Jun-17 9 0.14 0.18 0.11 -- Quarter Ending Sep-18 2 0.02 0.03 0.01 -- Year Ending Jun-17 11 0.26 0.30 0.23 -- Year Ending Jun-18 10 0.22 0.30 0.08 0.41 Year Ending Jun-19 10 0.29 0.39 0.17 0.56 LT Growth Rate (%) 1 -1.20 -1.20 -1.20 21.39