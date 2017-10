Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIDA.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,295.67 2,370.00 2,175.00 -- Year Ending Dec-17 24 8,960.70 9,643.51 8,661.00 9,617.08 Year Ending Dec-18 24 9,292.75 10,428.20 8,756.00 10,258.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 25 0.42 0.45 0.38 0.45 Year Ending Dec-18 26 0.42 0.48 0.33 0.48 LT Growth Rate (%) 1 4.00 4.00 4.00 5.65