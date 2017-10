DLF Ltd (DLF.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 22,075.40 26,069.00 20,700.00 -- Year Ending Mar-17 12 85,697.70 111,541.00 73,832.00 -- Year Ending Mar-18 12 90,657.90 125,500.00 71,189.00 94,153.00 Year Ending Mar-19 13 89,939.40 120,212.00 67,588.50 100,632.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 0.77 1.00 0.50 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.58 0.58 0.58 -- Year Ending Mar-17 11 4.07 6.20 2.47 -- Year Ending Mar-18 12 3.25 7.36 1.50 4.87 Year Ending Mar-19 13 4.04 7.25 1.73 5.93