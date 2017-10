Medical Facilities Corp (DR.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 107.27 112.00 97.10 96.58 Quarter Ending Mar-18 3 94.28 100.50 89.20 89.65 Year Ending Dec-17 7 386.15 392.00 373.20 356.65 Year Ending Dec-18 7 392.73 408.68 371.60 367.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.28 0.31 0.24 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.14 0.14 0.14 -- Year Ending Dec-17 5 0.76 1.03 0.53 1.11 Year Ending Dec-18 5 0.78 1.12 0.43 2.06