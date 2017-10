Enercare Inc (ECI.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 309.00 309.00 309.00 -- Year Ending Dec-17 4 1,266.51 1,288.63 1,250.20 1,225.21 Year Ending Dec-18 5 1,319.78 1,370.72 1,297.50 1,287.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.19 0.19 0.19 -- Year Ending Dec-17 4 0.61 0.65 0.56 0.66 Year Ending Dec-18 5 0.83 0.92 0.77 0.79