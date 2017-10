Eclerx Services Ltd (ECLE.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 7 3,167.00 3,224.00 3,127.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 3,291.00 3,429.00 3,153.00 -- Year Ending Mar-17 11 13,230.20 13,747.00 13,107.00 -- Year Ending Mar-18 10 13,059.20 13,486.00 12,642.00 15,621.80 Year Ending Mar-19 10 14,123.60 14,893.00 13,280.00 17,450.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 19.19 20.60 17.50 -- Quarter Ending Jun-18 2 18.84 22.39 15.30 -- Year Ending Mar-17 12 87.53 91.90 84.30 -- Year Ending Mar-18 10 81.65 89.20 75.40 102.47 Year Ending Mar-19 10 89.28 99.40 80.60 113.14 LT Growth Rate (%) 1 3.40 3.40 3.40 --