Element Fleet Management Corp (EFN.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 237.85 247.00 228.70 268.43 Quarter Ending Mar-18 2 242.76 254.00 231.52 270.98 Year Ending Dec-17 6 950.14 976.00 883.36 1,020.14 Year Ending Dec-18 5 1,000.61 1,072.00 943.44 1,122.64 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.22 0.27 0.18 0.31 Quarter Ending Mar-18 7 0.22 0.27 0.18 0.30 Year Ending Dec-17 10 0.91 0.97 0.85 1.32 Year Ending Dec-18 12 0.92 1.13 0.76 1.45 LT Growth Rate (%) 1 9.00 9.00 9.00 12.60