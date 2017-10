Endesa SA (ELE.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 6,673.78 6,673.78 6,673.78 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,269.60 4,269.60 4,269.60 -- Year Ending Dec-17 21 19,724.40 22,040.20 16,292.80 20,327.20 Year Ending Dec-18 21 19,836.70 23,239.40 16,929.60 20,519.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.49 0.58 0.39 0.34 Quarter Ending Mar-18 1 0.26 0.26 0.26 -- Year Ending Dec-17 25 1.26 1.37 1.08 1.11 Year Ending Dec-18 24 1.33 1.53 1.05 1.13 LT Growth Rate (%) 2 3.04 4.38 1.70 3.96