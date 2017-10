Enagas SA (ENAG.MC)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 344.52 344.52 344.52 -- Quarter Ending Mar-18 1 333.42 333.42 333.42 -- Year Ending Dec-17 20 1,361.68 1,448.58 1,322.00 1,217.21 Year Ending Dec-18 20 1,348.51 1,424.33 1,292.91 1,208.24 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.38 0.38 0.38 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.59 0.59 0.59 -- Year Ending Dec-17 21 1.96 2.08 1.80 1.80 Year Ending Dec-18 22 1.80 2.07 1.71 1.81 LT Growth Rate (%) 4 3.53 7.00 0.90 4.45