Enbridge Inc (ENB.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 11,530.70 11,795.00 11,216.40 -- Quarter Ending Mar-18 2 12,539.90 13,060.00 12,019.80 9,885.28 Year Ending Dec-17 7 44,873.30 53,570.50 40,170.60 41,522.80 Year Ending Dec-18 7 49,160.50 61,548.50 39,990.00 44,230.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.57 0.72 0.40 0.61 Quarter Ending Mar-18 4 0.69 0.78 0.58 0.70 Year Ending Dec-17 10 2.05 2.51 1.68 2.50 Year Ending Dec-18 12 2.59 3.06 1.87 2.66 LT Growth Rate (%) 1 7.80 7.80 7.80 -0.45