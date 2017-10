Enghouse Systems Ltd (ENGH.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 4 84.02 85.02 83.50 89.83 Quarter Ending Jan-18 4 83.78 86.46 81.46 88.29 Year Ending Oct-17 4 325.22 326.16 324.70 334.81 Year Ending Oct-18 4 348.80 358.20 341.00 387.34 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 4 0.50 0.57 0.42 0.50 Quarter Ending Jan-18 4 0.45 0.47 0.43 0.44 Year Ending Oct-17 4 1.67 1.74 1.59 1.73 Year Ending Oct-18 4 1.99 2.18 1.87 2.01 LT Growth Rate (%) 1 8.90 8.90 8.90 17.60