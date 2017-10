Evertz Technologies Ltd (ET.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Apr-17 3 101.18 106.00 98.29 -- Quarter Ending Jul-18 1 114.00 114.00 114.00 -- Year Ending Apr-17 4 376.34 382.40 370.00 -- Year Ending Apr-18 4 429.27 434.00 425.00 426.67 Year Ending Apr-19 4 461.92 476.00 446.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Apr-17 3 0.21 0.23 0.20 -- Quarter Ending Jul-18 1 0.30 0.30 0.30 -- Year Ending Apr-17 2 0.86 0.88 0.84 -- Year Ending Apr-18 4 0.95 0.98 0.90 1.13 Year Ending Apr-19 4 1.17 1.31 1.06 -- LT Growth Rate (%) 1 13.90 13.90 13.90 15.30