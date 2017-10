Volution Group PLC (FAN.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jul-17 3 183.36 184.98 182.50 -- Year Ending Jul-18 3 199.32 200.00 198.98 177.62 Year Ending Jul-19 3 204.29 206.16 203.00 -- Earnings (per share) Year Ending Jul-17 3 13.55 13.66 13.50 -- Year Ending Jul-18 3 14.42 14.50 14.36 13.83 Year Ending Jul-19 3 15.26 15.50 15.07 --