First Capital Realty Inc (FCR.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 709.91 713.39 704.75 718.52 Year Ending Dec-18 3 742.44 769.56 721.36 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.29 0.29 0.28 0.29 Quarter Ending Mar-18 6 0.29 0.30 0.29 0.31 Year Ending Dec-17 8 1.15 1.16 1.13 1.16 Year Ending Dec-18 8 1.20 1.22 1.17 1.24