Fortress Income Fund Ltd (FFAJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 1 3,183.29 3,183.29 3,183.29 -- Year Ending Jun-18 2 3,447.27 3,492.00 3,402.55 -- Year Ending Jun-19 2 3,120.34 3,790.00 2,450.68 2,666.71 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 3 160.23 171.80 138.00 -- Year Ending Jun-18 3 190.67 199.90 175.20 185.30 Year Ending Jun-19 2 231.00 234.50 227.50 201.30 LT Growth Rate (%) 1 12.80 12.80 12.80 --