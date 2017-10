First National Financial Corp (FN.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 127.30 131.00 123.20 -- Year Ending Dec-17 4 533.51 547.00 512.00 559.98 Year Ending Dec-18 4 521.86 539.00 506.33 590.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.69 0.75 0.63 0.74 Quarter Ending Mar-18 2 0.57 0.62 0.52 -- Year Ending Dec-17 5 2.88 2.92 2.79 3.02 Year Ending Dec-18 5 2.86 2.98 2.65 3.16