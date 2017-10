Fuchs Petrolub SE (FPEG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 586.33 595.00 582.00 560.00 Quarter Ending Mar-18 1 638.00 638.00 638.00 -- Year Ending Dec-17 12 2,439.88 2,473.00 2,374.00 2,359.12 Year Ending Dec-18 12 2,527.28 2,587.60 2,445.00 2,439.57 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.49 0.49 0.49 0.45 Quarter Ending Mar-18 1 -3.98 -3.98 -3.98 -- Year Ending Dec-17 13 1.95 2.00 1.93 1.90 Year Ending Dec-18 13 2.06 2.12 1.98 1.98 LT Growth Rate (%) 3 5.87 6.50 5.20 4.88