Fresenius SE & Co KGaA (FREG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 8,843.40 8,955.48 8,731.32 -- Year Ending Dec-17 20 34,134.80 34,627.60 33,029.00 32,491.50 Year Ending Dec-18 23 36,945.00 38,377.00 34,979.00 34,646.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.91 0.97 0.86 -- Year Ending Dec-17 22 3.36 3.49 3.09 3.32 Year Ending Dec-18 25 3.70 4.20 3.35 3.65 LT Growth Rate (%) 7 12.98 15.90 10.50 11.91