Fibra Uno Administracion SA de CV (FUNO11.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,031.55 4,181.21 3,881.89 3,947.49 Quarter Ending Mar-18 2 4,124.60 4,273.26 3,975.93 4,036.25 Year Ending Dec-17 13 14,600.50 15,958.40 13,424.00 14,947.40 Year Ending Dec-18 12 16,294.90 17,667.60 14,121.00 16,474.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.57 0.64 0.53 0.71 Quarter Ending Mar-18 3 0.61 0.69 0.53 -- Year Ending Dec-17 11 2.53 3.63 1.67 2.68 Year Ending Dec-18 11 2.29 2.87 1.39 2.97