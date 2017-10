Grupo Financiero Interacciones SA de CV (GFINTERO.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 2,654.63 2,654.63 2,654.63 2,335.44 Quarter Ending Mar-18 1 1,932.21 1,932.21 1,932.21 -- Year Ending Dec-17 4 7,743.00 8,246.00 7,052.00 9,618.74 Year Ending Dec-18 4 8,486.88 9,112.00 7,662.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 3.06 3.15 2.97 2.49 Quarter Ending Mar-18 2 2.09 2.29 1.88 -- Year Ending Dec-17 5 10.82 11.00 10.31 10.23 Year Ending Dec-18 5 11.81 12.67 10.83 11.82 LT Growth Rate (%) 1 10.80 10.80 10.80 10.75