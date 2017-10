GFT Technologies SE (GFTG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 105.23 105.23 105.23 465.00 Year Ending Dec-17 6 424.52 425.00 422.10 463.64 Year Ending Dec-18 6 453.42 464.90 440.00 506.23 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.38 0.38 0.38 12.39 Quarter Ending Jun-18 1 -3.93 -3.93 -3.93 -3.95 Year Ending Dec-17 6 0.76 0.81 0.70 1.21 Year Ending Dec-18 6 0.91 1.03 0.78 1.38