CGI Group Inc (GIBa.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 13 2,699.23 2,763.03 2,641.24 2,678.73 Quarter Ending Mar-18 7 2,824.02 2,873.00 2,796.17 2,785.49 Year Ending Sep-17 19 10,933.60 11,000.00 10,844.00 10,973.50 Year Ending Sep-18 19 11,293.80 11,617.00 11,111.90 11,299.40 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 15 0.94 1.00 0.88 0.96 Quarter Ending Mar-18 9 1.00 1.03 0.94 1.00 Year Ending Sep-17 18 3.67 3.73 3.61 3.79 Year Ending Sep-18 18 4.04 4.17 3.85 4.04 LT Growth Rate (%) 2 7.26 7.31 7.20 8.33