Godrej Consumer Products Ltd (GOCP.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 17 24,855.70 25,701.00 23,313.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 25,840.30 25,840.30 25,840.30 -- Year Ending Mar-17 33 97,351.50 101,894.00 92,739.50 -- Year Ending Mar-18 35 103,701.00 108,109.00 99,113.00 116,120.00 Year Ending Mar-19 35 117,887.00 124,337.00 109,821.00 131,849.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 9 5.32 5.72 5.05 -- Quarter Ending Jun-18 2 4.61 4.87 4.36 -- Year Ending Mar-17 34 18.92 19.84 18.05 -- Year Ending Mar-18 36 21.55 22.80 20.10 23.19 Year Ending Mar-19 36 25.37 27.10 23.00 27.50 LT Growth Rate (%) 3 15.06 18.00 12.50 18.80