Canada Goose Holdings Inc (GOOS.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 31.25 32.92 30.47 -- Quarter Ending Jun-18 5 34.80 37.84 32.10 -- Year Ending Mar-17 15 391.47 470.70 381.30 -- Year Ending Mar-18 15 499.06 526.20 480.00 -- Year Ending Mar-19 15 605.45 681.90 565.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 13 -0.19 -0.18 -0.21 -- Quarter Ending Jun-18 6 -0.15 -0.09 -0.17 -- Year Ending Mar-17 14 0.38 0.41 0.35 -- Year Ending Mar-18 14 0.54 0.62 0.50 -- Year Ending Mar-19 14 0.69 0.85 0.62 -- LT Growth Rate (%) 2 21.30 21.50 21.10 --