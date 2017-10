Guyana Goldfields Inc (GUY.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 78.13 78.13 78.13 73.51 Year Ending Dec-18 5 229.82 252.08 202.30 335.19 Year Ending Dec-19 5 340.76 395.06 286.80 347.91 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.12 0.14 0.10 0.16 Year Ending Dec-18 6 0.21 0.26 0.14 0.51 Year Ending Dec-19 6 0.39 0.54 0.11 0.45