Hudbay Minerals Inc (HBM.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 356.10 375.63 312.27 241.28 Quarter Ending Mar-18 2 321.54 329.58 313.51 259.73 Year Ending Dec-17 17 1,272.55 1,349.00 1,052.00 1,134.50 Year Ending Dec-18 16 1,363.80 1,584.00 1,038.00 1,182.88 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 0.15 0.24 0.09 0.02 Quarter Ending Mar-18 7 0.15 0.23 0.10 0.03 Year Ending Dec-17 14 0.44 0.59 0.29 0.24 Year Ending Dec-18 17 0.72 1.12 0.29 0.53 LT Growth Rate (%) 1 8.32 8.32 8.32 112.00