Hutchison Port Holdings Trust (HPHT.SI)

Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 3,109.24 3,230.16 2,988.32 3,094.56 Quarter Ending Mar-18 1 2,687.59 2,687.59 2,687.59 3,062.42 Year Ending Dec-17 9 11,800.70 12,376.00 11,421.80 12,551.60 Year Ending Dec-18 9 12,132.80 12,703.00 11,436.60 12,889.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.04 0.04 0.04 0.04 Quarter Ending Mar-18 2 0.03 0.04 0.03 0.04 Year Ending Dec-17 9 0.14 0.16 0.13 0.16 Year Ending Dec-18 9 0.14 0.16 0.12 0.17