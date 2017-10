HomeServe PLC (HSV.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 6 771.62 861.00 739.43 -- Year Ending Mar-18 8 874.00 905.59 835.00 828.99 Year Ending Mar-19 8 953.69 1,005.64 883.00 899.28 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 19.60 19.60 19.60 -- Year Ending Mar-17 7 26.03 26.80 24.90 -- Year Ending Mar-18 9 31.09 31.93 29.42 29.89 Year Ending Mar-19 9 34.42 35.28 33.20 32.96 LT Growth Rate (%) 1 10.70 10.70 10.70 --