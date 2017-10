Hypermarcas SA (HYPE3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 917.55 919.74 916.41 924.12 Quarter Ending Mar-18 3 1,003.93 1,013.25 990.20 999.37 Year Ending Dec-17 13 3,597.37 3,646.00 3,569.73 3,631.81 Year Ending Dec-18 13 3,930.69 4,074.25 3,845.02 4,025.69 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.32 0.37 0.29 0.36 Quarter Ending Mar-18 3 0.46 0.51 0.44 0.50 Year Ending Dec-17 13 1.42 1.62 1.20 1.57 Year Ending Dec-18 13 1.62 1.86 1.48 1.78