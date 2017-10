Hyprop Investments Ltd (HYPJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 5 3,008.42 3,310.00 2,909.00 -- Year Ending Jun-18 5 3,126.05 3,425.00 2,983.98 3,350.00 Year Ending Jun-19 6 3,133.68 3,701.00 2,091.07 3,153.65 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 5 699.44 726.00 682.70 -- Year Ending Jun-18 6 750.92 763.20 728.00 763.80 Year Ending Jun-19 6 806.48 828.70 766.80 830.53 LT Growth Rate (%) 3 8.57 10.40 6.00 11.10