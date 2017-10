IDFC Bank Ltd (IDFB.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 8,524.00 8,764.00 8,284.00 -- Year Ending Mar-17 6 32,057.60 33,899.00 28,160.90 -- Year Ending Mar-18 5 33,362.50 37,447.90 29,336.50 37,762.60 Year Ending Mar-19 4 41,145.50 44,177.80 35,523.80 45,416.20 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.27 0.27 0.27 -- Quarter Ending Jun-18 1 0.68 0.68 0.68 -- Year Ending Mar-17 9 2.99 3.30 2.38 -- Year Ending Mar-18 7 3.13 3.50 2.45 3.58 Year Ending Mar-19 7 3.82 4.20 2.97 4.60 LT Growth Rate (%) 2 18.68 18.93 18.42 31.48