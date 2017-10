Interfor Corp (IFP.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 485.45 511.00 459.90 -- Year Ending Dec-17 6 1,928.71 1,986.60 1,871.00 1,909.25 Year Ending Dec-18 6 2,025.02 2,106.00 1,935.83 2,019.90 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.21 0.35 0.00 0.30 Quarter Ending Mar-18 2 0.11 0.19 0.03 0.27 Year Ending Dec-17 4 1.05 1.27 0.78 1.21 Year Ending Dec-18 5 1.27 1.50 0.62 1.74