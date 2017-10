3i Group PLC (III.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 1,396.25 1,626.76 1,101.00 -- Year Ending Mar-18 4 1,084.20 1,460.00 908.64 928.83 Year Ending Mar-19 3 1,195.38 1,630.00 954.05 967.99 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 6 123.73 139.90 90.60 -- Year Ending Mar-18 5 102.36 115.47 90.33 69.51 Year Ending Mar-19 6 98.70 117.50 69.70 73.58 LT Growth Rate (%) 1 10.00 10.00 10.00 -7.87