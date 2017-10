Indiabulls Housing Finance Ltd (INBF.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 13,294.50 15,218.00 11,371.00 -- Year Ending Mar-17 7 52,346.90 55,453.90 49,622.00 -- Year Ending Mar-18 8 64,108.50 68,090.90 51,895.00 60,781.60 Year Ending Mar-19 7 81,603.20 88,099.60 75,022.40 80,045.80 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 19.35 19.35 19.35 -- Quarter Ending Jun-18 1 21.01 21.01 21.01 -- Year Ending Mar-17 11 68.69 73.20 66.10 -- Year Ending Mar-18 11 84.34 90.79 79.58 82.01 Year Ending Mar-19 10 102.07 125.27 90.41 101.68 LT Growth Rate (%) 1 32.14 32.14 32.14 25.49