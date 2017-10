Inter Pipeline Ltd (IPL.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 572.34 615.00 545.88 -- Quarter Ending Mar-18 3 565.57 605.00 542.71 -- Year Ending Dec-17 9 2,189.58 2,320.00 2,014.00 1,998.71 Year Ending Dec-18 9 2,213.82 2,445.00 1,993.00 2,020.63 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.35 0.36 0.34 0.38 Quarter Ending Mar-18 2 0.40 0.44 0.35 -- Year Ending Dec-17 10 1.39 1.51 1.34 1.38 Year Ending Dec-18 10 1.50 1.77 1.37 1.49 LT Growth Rate (%) 1 2.70 2.70 2.70 5.80