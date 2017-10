KAP Industrial Holdings Ltd (KAPJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 4 20,136.50 20,341.40 19,692.00 -- Year Ending Jun-18 4 23,262.40 24,009.10 22,751.00 23,178.40 Year Ending Jun-19 4 25,233.40 26,123.50 24,021.00 25,077.10 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 4 56.85 59.00 53.00 -- Year Ending Jun-18 4 63.67 68.50 61.20 63.20 Year Ending Jun-19 4 72.50 75.80 69.00 72.78 LT Growth Rate (%) 1 12.00 12.00 12.00 12.00