KBC Groep NV (KBC.BR)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,822.94 1,853.00 1,789.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,876.82 1,876.82 1,876.82 -- Year Ending Dec-17 17 7,550.17 7,712.00 7,257.90 7,164.25 Year Ending Dec-18 18 7,588.59 8,202.00 7,250.00 7,297.15 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.03 1.46 0.86 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.88 0.88 0.88 -- Year Ending Dec-17 20 6.00 6.76 5.43 4.89 Year Ending Dec-18 21 5.67 6.71 4.73 5.04 LT Growth Rate (%) 1 2.00 2.00 2.00 -3.80