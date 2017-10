Kelt Exploration Ltd (KEL.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 73.12 75.48 69.58 65.93 Quarter Ending Mar-18 3 75.97 87.59 65.23 75.34 Year Ending Dec-17 7 253.68 271.50 240.26 254.12 Year Ending Dec-18 9 319.61 382.90 263.29 308.13 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.03 -0.01 -0.05 -0.05 Quarter Ending Mar-18 5 -0.02 0.01 -0.07 -0.03 Year Ending Dec-17 8 -0.14 -0.08 -0.22 -0.23 Year Ending Dec-18 8 -0.14 -0.02 -0.32 -0.15