Kion Group AG (KGX.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 2,132.45 2,250.00 2,072.20 -- Quarter Ending Mar-18 2 1,893.15 1,897.00 1,889.30 -- Year Ending Dec-17 20 7,876.27 8,076.00 7,585.00 5,648.29 Year Ending Dec-18 20 8,349.57 8,624.00 7,970.00 5,908.66 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.07 1.39 0.81 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.94 1.05 0.84 -- Year Ending Dec-17 17 3.99 4.76 3.06 3.49 Year Ending Dec-18 18 4.56 5.05 3.97 3.94 LT Growth Rate (%) 4 20.83 23.90 18.20 15.11