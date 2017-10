Kaufman & Broad SA (KOF.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Nov-17 1 459.21 459.21 459.21 -- Quarter Ending Feb-18 2 283.31 293.62 273.00 -- Year Ending Nov-17 6 1,383.23 1,440.00 1,357.55 1,352.55 Year Ending Nov-18 7 1,479.09 1,527.72 1,404.79 1,441.02 Earnings (per share) Quarter Ending Nov-17 1 1.22 1.22 1.22 -- Quarter Ending Feb-18 1 -0.85 -0.85 -0.85 -- Year Ending Nov-17 6 2.68 2.82 2.57 2.94 Year Ending Nov-18 7 3.01 3.27 2.87 3.27 LT Growth Rate (%) 1 11.20 11.20 11.20 15.40