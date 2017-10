Legrand SA (LEGD.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 1,464.38 1,545.02 1,314.00 1,406.79 Quarter Ending Mar-18 4 1,430.23 1,546.35 1,314.00 1,236.26 Year Ending Dec-17 18 5,483.06 5,629.86 5,225.00 5,169.29 Year Ending Dec-18 19 5,986.40 6,394.98 5,351.00 5,365.55 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.60 0.64 0.57 0.39 Quarter Ending Mar-18 3 0.67 0.74 0.61 0.67 Year Ending Dec-17 19 2.54 2.72 2.41 2.45 Year Ending Dec-18 19 2.85 3.08 2.55 2.63 LT Growth Rate (%) 4 8.54 12.34 6.50 5.42