Deutsche Lufthansa AG (LHAG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 8,617.33 9,028.29 8,133.34 7,796.00 Quarter Ending Mar-18 1 1,856.00 1,856.00 1,856.00 -- Year Ending Dec-17 24 35,233.90 37,492.50 32,064.00 31,750.40 Year Ending Dec-18 24 36,202.50 38,305.40 32,354.00 32,367.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.35 0.85 -0.14 -0.03 Year Ending Dec-17 23 3.80 5.44 2.61 2.08 Year Ending Dec-18 24 3.57 5.39 2.44 2.31 LT Growth Rate (%) 1 15.10 15.10 15.10 -10.91