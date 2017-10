LIC Housing Finance Ltd (LICH.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 13 9,772.95 10,324.00 9,266.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 10,856.10 11,077.60 10,574.00 -- Year Ending Mar-17 30 36,092.00 38,652.10 33,741.00 -- Year Ending Mar-18 29 42,228.00 45,784.00 37,400.00 41,564.00 Year Ending Mar-19 29 48,451.40 54,944.00 41,375.00 51,056.30 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 10.37 11.90 8.98 -- Quarter Ending Jun-18 1 11.87 11.87 11.87 -- Year Ending Mar-17 39 38.84 42.50 36.00 -- Year Ending Mar-18 36 44.50 48.80 39.90 45.62 Year Ending Mar-19 35 51.37 59.40 44.40 55.14 LT Growth Rate (%) 2 20.56 24.60 16.52 24.28