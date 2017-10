Lloyds Banking Group PLC (LLOY.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 4,475.21 4,580.00 4,329.83 -- Quarter Ending Mar-18 1 4,320.90 4,320.90 4,320.90 -- Year Ending Dec-17 18 18,339.40 18,706.00 17,884.00 17,348.10 Year Ending Dec-18 20 18,509.40 19,344.70 17,002.70 17,297.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.53 1.80 1.10 -- Quarter Ending Mar-18 1 1.50 1.50 1.50 -- Year Ending Dec-17 19 7.74 8.62 5.20 6.47 Year Ending Dec-18 21 7.21 8.07 5.11 6.21 LT Growth Rate (%) 1 3.90 3.90 3.90 -7.63